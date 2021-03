Teramo, "La vostra parente è morta": loro preparano il funerale... ma era la paziente sbagliata

ansa

Una famiglia di Bisenti, in provincia di Teramo, sarebbe stata avvisata tramite una telefonata dall'ospedale di Giulianova della morte della madre 73enne, ricoverata in uno dei reparti Covid. I parenti hanno dunque organizzato il funerale e fatto appendere i manifesti nel paese. Tuttavia, la donna, seppur in gravi condizioni, è ancora viva. La persona deceduta, infatti - come riporta il sito locale abruzzo.cityrumors.it - è un'altra. A causare il malinteso sarebbe stato uno scambio di cartelle cliniche. Qualche ora più tardi, i familiari hanno scoperto che la donna era viva e annullato il funerale: sono ancora sotto shock.