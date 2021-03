India, dichiarato morto: 27enne si risveglia poco prima dell'autopsia

Ansa

Un uomo di 27 anni, ritenuto morto a seguito di un incidente stradale in motocicletta, si è risvegliato sul tavolo della sala operatoria, un attimo prima che i medici legali iniziassero l'autopsia. La vicenda, raccontata dal Times of India, è accaduta nell'ospedale pubblico di Mahalingapur, in Karnataka. E' stato il medico che si stava preparando per la procedura a notare dei movimenti. Dopo un successivo esame, il 27enne è risultato essere ancora vivo.