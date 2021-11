Covid, super Green pass: mercoledì la cabina di regia e il Cdm | L'Oms: entro marzo due milioni di morti in totale in Europa

Il governo vara il super Green pass per i vaccinati contro il Covid, che potrebbe entrare in vigore già da lunedì. Il decreto sarà approvato mercoledì dal Cdm , con la cabina di regia chiamata a esprimersi su alcuni punti prima del confronto con le Regioni . Intanto l' Oms avverte che entro marzo del 2022 in Europa ci saranno due milioni di morti totali per il virus, "se non si interverrà subito".

Il super Green pass - Per effetto del provvedimento sul certificato verde "potenziato", solo chi ha ricevuto una o più dosi potrà entrare in bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri e musei. Il tampone, invece, potrà continuare a essere utilizzato per andare a lavoro o per viaggiare su aerei e treni a lunga percorrenza.

Non mancano, però, i nodi da sciogliere. A fronteggiarsi sono la linea di chi preme perché la certificazione lasciapassare per i vaccinati e i guariti scatti da subito, da lunedì appunto, e sin dalla zona bianca e chi predica maggiore cautela, puntando a predisporre le nuove misure a partire da dicembre e al cambiare di colorazione di una zona.

Cabina di regia e Cdm contro la quarta ondata - L'obiettivo del governo resta quello di fronteggiare la quarta ondata senza compromettere la ripresa in atto ed è per questo che Mario Draghi accelera, nell'ottica di dare certezza agli operatori economici e "salvare il Natale". Mercoledì le misure che Palazzo Chigi, dopo aver ascoltato le Regioni, intende mettere in campo, verranno discusse nella riunione della cabina di regia con i capidelegazione dei partiti che sostengono il governo convocata mercoledì mattina alle 11. Poi, dopo un nuovo check con i governatori, passeranno all'esame del Consiglio dei ministri nel primo pomeriggio.

Obbligo di terza dose per il personale sanitario - Mercoledì dovrebbe poi arrivare l'estensione dell'obbligo della terza dose per medici e sanitari, mentre si aspetta il parere del Cts. Quest'ultimo si riunirà in mattinata per capire di quanto ridurre la durata del Green pass (da 12 a 9 mesi o anche fino a 7) e se prevedere una riduzione da 72 a 48 ore per la durata del tampone molecolare e da 48 a 24 per l'antigenico.

L'allarme dell'Oms - Secondo l'Oms, la regione europea resta nella morsa della pandemia. La scorsa settimana le morti sono aumentate di 4.200 al giorno". A fine settembre erano 2.100 al giorno. Da inizio pandemia in Europa ci sono stati 1.467.935 decessi. "Il Covid è la prima causa di morte anche in Asia centrale".

Le terapie intensive - "Possiamo prevedere che ci sarà una pressione elevata o estrema sui posti letto negli ospedali in 25 Paesi europei e una pressione elevata o estrema sulle unità di terapia intensiva in 49 dei 53 Paesi fra ora e il 1 marzo 2022". L'Oms prevede inoltre che il totale dei morti supererà i 2,2 milioni entro la primavera del prossimo anno. Per invertire questa tendenza e per poter "convivere con il virus", è necessario assumere un approccio "vaccino più", cioè assumere i vaccini standard e il booster.