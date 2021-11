Covid, terapie intensive piene in Olanda: pazienti trasferiti in Germania

Afp

I Paesi Bassi hanno iniziato a trasferire alcuni pazienti Covid in Germania per alleviare la pressione sulle terapie intensive. Lo riporta l'agenzia di stampa Nos, dando notizia dei primi due pazienti trasferiti da Rotterdam a Bochum. "Intendiamo creare spazio in modo che le capacità di terapia intensiva rimangano disponibili sia per i pazienti Covid che per le cure regolari", hanno spiegato dal Coordinamento nazionale per la distribuzione dei malati.