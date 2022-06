Covid, sui treni la mascherina è ancora obbligatoria ma non tutti la indossano

Sui

mezzi di trasporto

l'obbligo della mascherina

Quarta Repubblica

Teresa Trifilio

aereo

, sulle navi e sui treni resta. "Si fatica a capirne l'utilità visto che non è obbligatoria in nessun luogo al chiuso se non a bordo dei mezzi di trasporto", a parlare ai microfoni di "" è la capotrenoche racconta le difficoltà a far rispettare l'obbligo ai passeggeri, spesso i turisti, che vengono da paesi dove l'obbligo ormai è decaduto e hanno precedentemente raggiunto l'Italia indove la mascherina non è richiesta.

"

Sui nostri treni abbiamo filtri Hepa come sugli aerei e quindi a maggior ragione

diventa difficoltoso comprenderne l'utilizzo

- continua la capotreno -". Dello stesso parere sono i viaggiatori che non capiscono che differenza ci sia tra l'aereo e il treno, mentre sono molti i passeggeri che decidono arbitrariamente di non indossarla.