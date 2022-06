Obbligo mascherina, Costa: "Possibile proroga per mezzi di trasporto, Rsa e ospedali"

Questa l'ipotesi e "l'intendimento" che si sta delineando in vista di mercoledì, quando il Cdm deciderà sull'uso delle mascherine. Stop dopo il 15 giugno invece nei teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso. È quanto spiegato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa , su Radio Capital.

Per quanto riguarda i trasporti, Costa ha sottolineato che sono "luoghi spesso particolarmente affollati e avere ancore un po' di prudenza può essere positivo. Così come per gli ospedali e le Rsa".

Scuola "Esami senza obbligo di mascherina? Segno di normalità" -

Lo svolgimento degli esami delle scuole medie e di quelli della maturità senza l'obbligo della mascherina "è un segnale importante per i nostri ragazzi ma non solo. Lo è anche per il Paese. È un ulteriore segno di ritorno alla normalità - ha aggiunto il sottosegretario alla Salute -. Credo che passare da un obbligo a una raccomandazione sia un atto di fiducia nei confronti dei cittadini che hanno rispettato le regole e le restrizioni e hanno partecipato alla campagna di vaccinazione".