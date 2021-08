Ansa

Le misure introdotte con il Dpcm del 3 novembre 2020 per mitigare l'epidemia di Covid in Italia hanno permesso di ridurre la trasmissibilità del virus del 13-19% in zona gialla, del 27-38% in zona arancione e del 36-45% in zona rossa. Entro tre settimane dalla loro introduzione, le misure hanno evitato complessivamente circa 25mila ricoveri, cioè oltre metà dei 44mila effettuati. E' il risultato di uno studio di Fondazione Bruno Kessler, Iss e Inail.