Covid, Agenas: posti occupati in reparto al 4%, terapie intensive al 3%

La percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri occupati da pazienti Covid aveva toccato il livello minimo del 2% e si era mantenuta così fino al 25 luglio. Dal 26 ha iniziato a risalire, rispecchiando l'aumento dei contagi delle settimane passate.

In Sicilia ricoveri al 10%, in Sardegna intensive al 9%

E' la Sardegna, passata dal 5% al 9% in una settimana, la Regione che vede la maggior crescita di terapie intensive occupate da pazienti Covid, seguita da Lazio e Sicilia al 5%. Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le Regioni in crescita maggiore sono Sicilia e Calabria, arrivate in una settimana rispettivamente al 10% e 9%, seguite dalla Campania al 6%.