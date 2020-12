Covid, Speranza: "Vaccinazioni da gennaio, spero anche in tutta Europa"

LaPresse

"Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni anti-Covid e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa". Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui il 29 dicembre è prevista la consegna del vaccino Pfizer da parte dell'Agenzia europea per i medicinali e da quel giorno "l'Aifa e l'Italia saranno pronte a partire". Speranza ha aggiunto che il vaccino sarà "sicuro" e "volontario".