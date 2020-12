Usa, ok al vaccino Pfizer: Trump annuncia campagna immediata

IPA

La Fda americana ha autorizzato l'utilizzo del vaccino Pfizer-BioNTech, e Trump, parlando di un "miracolo medico", ha subito annunciato che le vaccinazioni inizieranno in tutto il Paese "tra meno di 24 ore". In un video su Twitter il presidente ha psiegato che "abbiamo già iniziato a inviare il vaccino a tutti gli Stati: la pandemia potrebbe essere iniziata in Cina, ma le stiamo mettendo fine proprio qui negli Stati Uniti".