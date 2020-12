Coronavirus, fisioterapista italiano vaccinato a Londra: "Il più bel regalo di Natale"

E' uno dei primi italiani nel Regno Unito ad aver ricevuto il vaccino anti-Covid Paolo Ciardelli, fisioterapista 28enne di Piacenza che da aprile dell'anno scorso lavora in un ospedale del centro di Londra, il St. Thomas. A comunicarlo, postando una foto che immortala l’iniezione, è lui stesso sul suo profilo Facebook: "Nove dicembre 2020, momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale: per te e per me".