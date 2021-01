Covid, Speranza: "Siamo all'ultimo miglio ma non abbiamo vinto" | "Epidemia di nuovo in fase espansiva" 

In Gran Bretagna i pazienti del Servizio sanitario nazionale potrebbero essere trasferiti negli alberghi per allentare la pressione sugli ospedali. Lo ha sottolineato il segretario alla Salute, Matt Hancock, che ha spiegato che questa soluzione viene valutata. Hancock ha dichiarato a Sky News che "ci sono enormi pressioni sull`Nhs e stiamo cercando modi diversi per alleviare queste pressioni. Lo faremmo sempre e solo se fosse clinicamente la cosa giusta per qualcuno. In alcuni casi, le persone hanno bisogno di cure da seduti, non hanno effettivamente bisogno di essere nel letto d'ospedale". "Non è affatto una proposta concreta", ha poi chiarito Hancock, "ma è qualcosa che esaminiamo mentre valutiamo tutte le contingenze".