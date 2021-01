Coronavirus, 15.774 nuovi casi con 175.420 tamponi e altri 507 morti 

Meno ricoveri - Scendono i pazienti Covid ricoverati negli ospedali: in terapia intensiva sono 57 in meno, negli altri reparti 187 in meno. Nelle ultime 24 ore in Rianimazione sono entrate altre 165 persone, per un totale pari a 2.579. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece in tutto 23.525, mentre in isolamento domiciliare si contano 538.670 persone, 5.022 in meno rispetto a martedì. Dall'inizio della pandemia si contano in Italia 2.319.036 casi.

Lombardia in testa per numero di contagi - E' la Lombardia la Regione in cui si conta il numero maggiore di nuovi casi, con i suoi 2.245 contagi su 31.880 tamponi. Seconda la Sicilia con 1.969 nuovi malati, terzo il Veneto con 1.884.