Aumentati i controlli alla stazione Centrale di Milano in vista del weekend di Pasqua. Ai viaggiatori vengono chieste le motivazioni del viaggio e le autocertificazioni per il rispetto delle norme anti covid.

"Ancora nel nostro Paese, come nel resto d'Europa, la situazione è abbastanza seria. Dobbiamo essere ancora molto attenti e rigorosi, anche se guardo alle prossime settimane con fiducia per le misure attuate e l'accelerazione della campagna vaccinale", ha aggiunto Speranza.

L'incidenza dei contagi da coronavirus si attesta a 232 casi ogni centomila abitanti, contro i 240 della scorsa settimana.

AstraZeneca, 1,3 milioni di dosi arrivate a Pratica di Mare - In mattinata sono arrivati a Pratica di Mare oltre un milione e 300mila vaccini di AstraZeneca, distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze a partire dalle 13:30 in tutta Italia. Si è cominciato dalle circa 200mila dosi destinate al Lazio.

Figliuolo: "6 milioni di vaccinazioni su 10 nel solo mese di marzo" - Il nuovo apporto di dosi "darà continuità alla campagna vaccinale, che nei giorni passati ha fatto registrare il superamento di quota 10 milioni di somministrazioni a livello nazionale, circa 6 milioni delle quali nel solo mese di marzo". Così il commissario all'emergenza, il generale Figliuolo. "E' di oltre 250mila il rateo giornaliero riscontrato in Italia negli ultimi giorni, mentre il numero di punti vaccinali è salito a 2.066, con un incremento del 30% dall'inizio della campagna vaccinale - prosegue la nota -. Nel mese passato sono stati consegnati alle Regioni oltre 56 milioni di dispositivi di protezione individuale".

Terapie intensive, 14 Regioni oltre la soglia - Dal nuovo monitoraggio della Cabina di regia emerge che il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% contro il 39% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 del 23 marzo a 3.716 del 30 marzo. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (44%). Il tasso di occupazione in terapia intensiva e nelle altre aree mediche è sopra la soglia critica in 14 Regioni.

Sei Regioni a rischio alto e 13 a rischio moderato - Complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto. Tredici Regioni hanno una classificazione di rischio moderato (di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Basilicata) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno una classificazione di rischio basso.

Undici Regioni con valore Rt sopra 1 - Undici Regioni segnano inoltre un Rt puntuale maggiore di 1. Tra queste due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Sei Regioni hanno invece una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Gli altri territori hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Le Regioni sono: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

Confermato l'obbligo di mascherina per minori 12 anni - Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni, respingendo l'istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori.