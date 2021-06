Covid, slitta la decisione sulla riapertura delle discoteche | Vaccini, in Gb via libera alla terza dose da settembre

Slitta ancora la decisione sulla riapertura delle discoteche . Nonostante il via libera del Comitato tecnico scientifico, Palazzo Chigi resta prudente e rimanda ancora il semaforo verde, ma pensa a come procedere con i ristori per il settore. Nel frattempo il governo britannico, per contrastare le varianti, ha dato il via libera alla terza dose del vaccino anti-Covid a partire da settembre.

Migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Londra per protestare contro le misure del lockdown anti-Covid. L'allentamento delle restrizioni in Gran Bretagna era previsto per il 21 giugno, ma l'aumento dei casi dovuta all'emergenza della variante Delta ha spinto il governo a rinviare i piani di almeno quattro settimane. I manifestanti hanno marciato lungo Hyde Park, attraverso Oxford Street e verso il Parlamento, con le bandiere in mano, per chiedere la fine delle restrizioni.

Si pensa ai ristori per il settore delle discoteche Sul tavolo del governo sarebbe comunque stata messa la possibilità di prevedere dei ristori per le mancate entrate subite dall'intero settore che, a questo punto, rischia di non riaprire né il 3 luglio, come proposto dal centrodestra, né il 10, una delle date indicate dagli esperti del Cts.

Salvini non ci sta: "Perché punire ancora i giovani e le aziende?" Il leader della Lega, Matteo Salvini, tra i più convinti sostenitori delle riaperture, tuona: "Perché punire ancora i giovani e le aziende? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Grecia, dal 9 luglio anche in Francia. In Italia ancora nulla, neanche una data nonostante le richieste della Lega, di 3mila imprenditori e 100mila lavoratori - scrive su Twitter -. Meglio un divertimento sicuro e controllato, con protocolli di sicurezza seri, oppure i rave party e le feste abusive e illegali, denunciate ormai in tutte le città italiane? Torniamo alla vita ed al lavoro, tutti, il prima possibile".

Vaccini a quota 51 milioni Buone notizie, invece, arrivano dal fronte vaccinale. Con 500mila somministrazioni giornaliere ormai a regime, la campagna procede spedita e supera le 51 milioni di dosi, con il 55% degli italiani che ne ha ricevuta almeno una e il 31,3% che è completamente immunizzato. Parla di "importante miglioramento" il ministro della Salute, Roberto Speranza, avvertendo però che "la partita non è chiusa".

Alto Adige, pugno duro contro i no vax E in Alto Adige, dove 1.559 persone sono state trovate positive al Covid nonostante abbiano ricevuto una o due dosi (un dato che viene tuttavia considerato nella norma dagli esperti), sono stati sospesi oltre 115 sanitari che non si sono vaccinati. I

Continua a diffondersi la variante Delta Intanto anche in Italia continua a diffondersi la variante Delta, sempre più frequente tra i tamponi effettuati nelle varie Regioni. Per questo nel Lazio è partita la cosiddetta "operazione Delta" con i camper vaccinali ad accesso diretto sia in località montane sia in località balneari. Iniziativa simile nel Veneziano, in prossimità della struttura in cui sono stati registrati contagi con la nuova variante.

In Gb 26mila nuovi casi da variante Delta In Gran Bretagna, invece, si registra un nuovo picco di contagi (alimentati al 99% dalla variante Delta). Sono infatti 26.068 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (su quasi 900mila tamponi), mai così tanti dal 23 gennaio. L'effetto dei vaccini sulla popolazione, con la somministrazione delle prime dosi all'85% della popolazione adulta e i richiami al 62,4%, continua per ora a frenarne l'impatto su ricoveri e decessi, 14 in 24 ore. E da settembre scatterà la terza dose. Avranno diritto all'ulteriore richiamo tutti gli ultracinquantenni residenti in Gran Bretagna e le persone più giovani a cui sia già stata prescritta in passato la vaccinazione anti-influenzale.