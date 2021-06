Covid, 776 nuovi casi su 185.016 tamponi e altri 24 morti

Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 776 casi di coronavirus a fronte di 185.016 tamponi (martedì erano stati 679 su 190.635 test). Lo rileva il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono 24 . Continua il calo dei ricoveri in ospedale (-83) e in terapia intensiva (-23) . I guariti sono 3.135. Il tasso di positività è allo 0,4% , sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% del giorno precedente.

Aumentano i guariti - Il totale dei contagi da inizio pandemia in Italia arriva a 4.259.909. I ricoverati con sintomi sono 1.593. In terapia intensiva ci sono in tutti 247 pazienti (goli ingressi del giorno sono 4) mentre in isolamento domiciliare ci sono 48.601 persone. Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 50.441, secondo i dati del ministero della Salute. Salgono i guariti dal Covid in Italia, con 3.135 persone confermate nelle ultime 24 ore per un totale di 4.081.902 da inizio pandemia: martedì il dato era di 2.493.