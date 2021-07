Covid, Sileri: "la variante Delta presto sarà prevalente, ma non tornerà l'obbligo di mascherine"

Entro 10 giorni la variante Delta del coronavirus "diventerà prevalente" in Italia, ma "non c'è bisogno di ripristinare l'obbligo di mascherina all'aperto". Ne è convinto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che in un'intervista alla Stampa spiega che andranno però "rafforzati i controlli in caso di assembramenti". E anche se non si può escludere qualche cambio di colore di alcune regioni, bisognerà "fare riferimento al numero di ricoveri, più che a quello dei contagi".