Covid, Sileri: "E' iniziata l'ondata estiva ma è tutto sotto controllo"

Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri : "Siamo di fronte a una variante più diffusiva che però non sta creando problemi di peso negli ospedali". "Diciamo - aggiunge Sileri - un'ondata estiva che credo sarà anche autolimitante, già iniziata in altri Paesi europei e ora anche in Italia ma che non va vista né con paura né con ossessione". "Diversamente dallo scorso anno la maggior parte della popolazione - ha detto - è vaccinata, ha fatto due dosi, e un 70% ha fatto la terza dose. Sarà tutto sotto controllo , però questo significa usare le solite cautele".

Cautela e nuove norme -

Sileri ha aggiunto che occorre comunque mantenere atteggiamenti di cautela soprattutto" dove si creano assembramenti". In ogni caso, ha aggiunto, "dovremo capire a settembre e ottobre cosa fare anche in relazione ai vaccini che avremo a disposizione". Nel frattempo nella giornata di mercoledì il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva firmato l'ordinanza ponte , in vista dell'entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade inoltre l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine per gli esami di Stato.