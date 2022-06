Covid, positivo il ministro della Salute Speranza: è in isolamento

Lo comunica l'ufficio stampa del suo ministero. Speranza è in isolamento e si collegherà in videoconferenza al Consiglio dei ministri che deciderà sull'uso delle mascherine. Da quanto è trapelato, l'orientamento del governo sembra quello di prorogarne l'obbligo solo sui mezzi di trasporto, nelle Rsa e negli ospedali fino a fine settembre.

Per quanto riguarda i trasporti, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva sottolineato che sono "luoghi spesso particolarmente affollati e avere ancora un po' di prudenza può essere una cosa positiva. Così come per gli ospedali e le Rsa".