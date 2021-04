Covid, Sileri: è ancora presto per togliere il coprifuoco

I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri alla Stampa. E' però fiducioso e assicura che le riaperture sono "irreversibili: non dovremo più temere di dover chiudere", visto che la campagna vaccinale avanza. Sileri invita a non correre sul coprifuoco e aggiunge che portare l'R0 di molto sotto lo 0,8 permetterà alleggerimenti.