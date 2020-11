Vaccino Covid, Sileri: "Da Pfizer arriveranno 3,4 milioni di dosi"

"C'è un piano vaccini, ora non sappiamo quale arriverà prima ma sicuramente per quanto riguarda la Pfizer arriveranno 3,4 milioni di dosi". Così il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, parla di come verranno somminsitrati i vari vaccini anti Covid a "Live - non è la d'Urso": "Le persone che potranno vaccinarsi subito saranno 1,7 milioni perché parliamo di dose più richiamo".

Sileri poi spiega: "Il piano vaccinale anti Covid ricalcherà il piano vaccini per l'influenza e quindi spetterà prima alle categorie di persone più fragili e dai lavoratori del servizio sanitario":