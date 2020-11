Covid, Speranza: "Spostamenti per Natale solo se tutte Regioni gialle"

Ansa

Lo spostamento tra Regioni per Natale, "per il modello che utilizziamo, può avvenire solo se tutte andassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare tutti gli spostamenti che non sono necessari". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione tv "Che tempo che fa". "Sarà un Natale diverso, dovremo ridurre al minimo contatti, relazioni e spostamenti non necessari", ha aggiunto.