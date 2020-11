Covid, Salvini: "Vaccino? Farò quello che mi dirà il mio medico"

"Se farò il vaccino? Faccio quello che mi dirà il mio medico". Così Matteo Salvini ha parlato del vaccino anti-Covid a "Live - non è la d'Urso". "Intanto lavoro perché si possano curare a casa i tanti italiani che in questo momento momento stanno occupando gli ospedali, perché non ci sono solo i malati di Covid".

Salvini ha poi proseguito: "Se il governo non approva protocolli per curare casa la gente, noi occupiamo gli ospedali e non ci occupiamo degli altri malati che avranno bisogno di un eventuale ricovero".