Covid, Di Maio: "Strumentalizzare la scuola è da irresponsabili"

"Strumentalizzare la scuola è da irresponsabili". Lo ha scritto Luigi Di Maio su Facebook. "Non si può trasformare la scuola in un campo di battaglia. Lucia Azzolina ce la sta mettendo tutta per garantire il regolare svolgimento delle lezioni", ha aggiunto, rispondendo a chi invoca la riapertura degli istituti. "Riapriremo in totale sicurezza e rispettando le norme anti-Covid, non appena ci saranno le condizioni", ha concluso il ministro degli Esteri.