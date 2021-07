Covid, Sileri: "Applicare subito il Green Pass come in Francia"

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri propone di fare subito come ha fatto la Francia, applicando "sul serio" il Green pass, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel giro di una o due settimane. "Se concedessimo alle discoteche di aprire per i clienti con il Green pass - spiega in un'intervista -, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi".