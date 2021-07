Covid, 2.153 nuovi casi con 210.599 tamponi e altri 23 decessi

ministero della salute

In Italia ci sono 2.153 nuovi casi di coronavirus a fronte di 210.599 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 1.534 con 192.543 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 decessi (contro i 20 di martedì) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 127.831. In terapia intensiva sono ricoverati 151 pazienti (-6) mentre i guariti sono 1.079. Tasso di positività all'1%.