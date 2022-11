Covid, Schillaci: "Per gli asintomatici vita normale dopo 4-5 giorni"

È quanto emerge dalle parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci , il quale sottolinea la nuova linea per i pazienti asintomatici : dopo 4-5 giorni ci sarà la fine dell'isolamento e "potranno tornare alla normale attività". E anche chi presenta una sintomatologia lieve potrà tornare alla "vita normale", considerando però " almeno 24 ore di assenza di febbre e sintomi , magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili". Le indicazioni saranno precisate e confermate tramite un'ordinanza in via di pubblicazione.

Per il Covid "dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza. Quando si sta bene si può tornare a lavoro", ha aggiunto Schillaci a "Porta a Porta".

Campagna per Covid e influenza: "Fase endemica" - Il ministro ha annunciato poi che a breve partirà una campagna per sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione per coronavirus e influenza. Siamo in una fase "endemica del Covid" e "per tornare alla normalità dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza. Quando si stava male con l'influenza, appena i sintomi finivano si rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo".

"Su multe a No vax vedremo cosa decide il Parlamento" - "Gli unici due Stati che hanno imposto multe ai non vaccinati, e le hanno poi revocate, sono Austria e Grecia", ha sottolineato Schillaci. "Per ora da noi sono rimaste, vediamo se ci saranno provvedimenti, in tal senso, da parte del Parlamento". L'eliminazione delle sanzioni per chi non ha voluto vaccinarsi era prevista da un emendamento del governo al decreto legge Aiuti ter, poi non presentato.