Covid, Gemmato al "Tg4": "Sono un fautore delle vaccinazioni non obbligatorie"

Sono vaccinato. Sono un fautore delle vaccinazioni (non obbligatorie)". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato al Tg4 dopo le polemiche sulle sue affermazioni sull'efficacia dei vaccini. "Le mie frasi vanno contestualizzate. Quando le ho dette, stavo parlando di ciò che non è andato nella gestione della pandemia". Le dimissioni chieste dalle opposizioni? "È evidente che non succederà", ha aggiunto.

Nel corso del suo intervento in diretta al Tg4, Gemmato ha spiegato che durante la trasmissione di Rai2 "Restart" in cui ha pronunciato le dichiarazioni oggetto della polemica ("Non c'è prova che senza vaccino sarebbe stato peggio") stava "parlando delle negatività nella gestione del Covid che ci hanno portato a essere per larga parte della pandemia ai primissimi posti per mortalità e letalità. Stavo cercando di identificare le criticità, come l'assenza del piano pandemico nazionale, e, come conseguenza, la mancanza delle mascherine, dei respiratori. Così come l'assenza di una sanità territoriale degna di nota".

Rispetto alle polemiche ha continuato: "Le mie affermazioni sono state decontestualizzate". Poi il sottosegretario ha aggiunto: "In Italia più del 90 per cento della popolazione è vaccinata, ma io volevo parlare di tutto quanto non è stato fatto". La vaccinazione "è salvifica per anziani, immunodepressi e fragili", ha aggiunto per poi ribadire di essere però contrario all'obbligo: "Il fatto di averlo imposto ha fatto sorgere tutti questi sentimenti no vax, complottisti, di gente che dice che nel vaccino c'è il veleno e altre castronerie. A nostro avviso quelle percentuali di vaccinazione raggiunte in Italia "si potevano raggiungere con la persuasione".

"È evidente che io non mi dimetto", ha poi detto rispondendo a una domanda sulla richiesta di lasciare l'incarico da parte del segretario del Pd, Enrico Letta. "Il Pd criticando sempre Fratelli d'Italia - ha detto Gemmato - proietta su altri le difficoltà interne che ha. Invece di parlare di ciò che non hanno fatto in 12 anni, ci attaccano di continuo".