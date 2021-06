Covid, Salvini: "Chiederò a Draghi lo stop delle mascherine all'aperto"

"Ne parlerò con Draghi, sarà una nostra proposta sicuramente. Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità. In estate con 40 gradi basta obbligo delle mascherine all'aperto ". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando il fatto che il governo pensa ad abolire la misura dal 15 luglio.

Alcune centinaia di persone, quasi tutte senza mascherina, si sono radunate in piazza Duomo a Milano domenica pomeriggio per la manifestazione No Vax "Le bocche della verità", organizzata dall'associazione Genesi. Sul palco è intervenuto Marian Amici, medico impegnato nella campagna No Vax, che ha invitato tutti "a non andare a giocare alla roulette russa" con vaccini che "non hanno nessuna efficacia e nessuna garanzia".

Le cifre del Covid-19 in Francia sono in discesa rapida, anche oltre quelle che erano le speranze del primo ministro Jean Castex. E così per i francesi l'allentamento delle misure sanitarie è scattato con una decina di giorni di anticipo: subito via le mascherine all'aperto (tranne nei luoghi affollati) e da domenica basta con il coprifuoco alle 23.

Anche la Norvegia e Israele hanno già abolito l'obbligo di indossare le mascherine all'esterno, mentre in Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato che la misura verrà "presto" tolta. Negli Usa l'uso delle mascherine all'aperto è stato allentato per le persone pienamente vaccinate. La Gran Bretagna invece ha rinviato di circa un mese la riapertura generale per la preoccupazione legata alla variante Delta.

In Italia per il momento continua il dibattito sulle mascherine, e non solo. La politica è divisa anche sull'ipotesi di prorogare lo stato d'emergenza, che scade a fine luglio. Salvini e Meloni sono contrari, mentre la Gelmini mette in guardia sulla variante Delta.