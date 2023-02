Covid, 4 Regioni a rischio alto e 10 a rischio moderato

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo all'1,3%

Sostanzialmente stabile l'incidenza settimanale dei casi Covid in Italia: 50 ogni 100mila abitanti (17-23 febbraio) contro 48 (10-16 febbraio). Tra l'1 e il 14 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,84-1,01), era 0,85. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo all'1,3% (rilevazione al 23 febbraio) contro l'1,6% (16 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale leggermente al 5,2% (al 23 febbraio) contro il 5% del 16 febbraio.