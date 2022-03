Covid: risale l'indice Rt da 0,75 a 0,84, cinque Regioni a rischio moderato

Nel monitoraggio della scorsa settimana tutte le Regioni e Province autonome erano a rischio basso.

Nove Regioni e Province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza (erano 8 sette giorni fa).

Cala ancora occupazione malati Covid in intensive e reparti

Continua a calare l'occupazione dei posti letto per pazienti Covid sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 5,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo) contro il 6,6% della scorsa settimana (rilevazione al 3 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece al 12,9% rispetto al 14,7% della settimana precedente.