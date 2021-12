Covid, Rasi: "Sale pressione su ospedali, ci avviciniamo a zona arancione"

In Italia "ci stiamo avvicinando" alla zona arancione "perché continua ad aumentare l'occupazione dei posti ospedalieri". Lo ha detto Guido Rasi , consulente scientifico del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo. "E' fondamentale dunque - ha spiegato Rasi - fare subito le terze dosi. I vaccini ci sono e la campagna sta procedendo bene, ma è una corsa contro il tempo".

"Se la Omicron buca il vaccino è praticamente un altro virus, e allora tutto può cambiare, anche questo Green pass potrebbe non bastare più", ha aggiunto Guido Rasi ai microfoni di "Mezz'ora in più".

Ue: con Omicron vaccinazione piu' urgente che mai - "Tenendo conto del rapido aumento previsto delle infezioni dovuto alla variante Omicron",

il completamento del ciclo vaccinale e la somministrazione di dosi di richiamo "è ora più urgente che mai". Lo scrive la Commissione Ue nella nota diffusa per annunciare l'accordo per rafforzare le consegne dei vaccini BioNTech-Pfizer nei primi tre mesi del 2022. La vaccinazione resta "una delle principali priorità sanitarie dell'Ue", evidenzia Bruxelles, riferendo di essere impegnata a "lavorare a stretto contatto con i produttori per accelerare le consegne agli Stati membri nelle prossime settimane e mesi".

Fauci: lockdown in Usa improbabili, ma vaccinatevi - Al momento lockdown sono improbabili ma gli ospedali saranno sotto pressione, soprattutto nelle aree con un basso tasso di vaccinazione. Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano di malattie infettive e consigliere dell'amministrazione Biden. Invitando gli americani a farsi vaccinare, Fauci risponde alla vicepresidente Kamala Harris che, in un'intervista al Los Angeles Times, ha ammesso che l'amministrazione e anche gli scienziati su cui la Casa Bianca fanno affidamento non hanno visto arrivare Delta e

Omicron. "Abbiamo visto le varianti arrivare, ma non le ampie mutazioni", ha replicato Fauci.

Draghi convoca cabina di regia il 23 dicembre - Una riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi per analizzare la curva dei contagi ed eventualmente "aggiustare" le misure anti-Covid è stata convocata per giovedì 23 dicembre. L'incontro sarà presieduto dal premier, Mario Draghi. L'Istituto superiore di sanità parla di una forte crescita dei casi Omicron in tutto lo Stivale. Lunedì saranno pubblicati i dati relativi a questa nuova variante Covid su cui saranno prese le decisioni per le misure in vista del Natale.

Mascherina all'aperto e tamponi per i grandi eventi - Obbligo di mascherina all'aperto e tamponi per accedere a grandi eventi o locali chiusi. Secondo quanto filtra, ecco alcuni dei temi di cui si parlerà nella cabina di regia. Intanto, i sindaci dell'Ali (Autonomie locali italiane) guidati da Matteo Ricci, lanciano un appello al Governo, firmato anche da Roberto Gualtieri, Beppe Sala, Dario Nardella e Gaetano Manfredi e molti altri primi cittadini, "di introdurre subito il green pass anche nelle scuole per salvare la didattica in presenza. C'è il rischio concreto, visto l'aumento dei contagi, che da gennaio tutte le scuole italiane vadano in Dad. Non possiamo permetterlo. È nostro dovere tutelare sia il diritto al lavoro che il diritto all'istruzione".