Covid, obbligo di mascherina all'aperto e tampone per i grandi eventi: le ipotesi al vaglio del governo

Ansa

Obbligo di mascherina all'aperto e tamponi per accedere a grandi eventi o locali chiusi: sono questi alcuni dei temi di cui si parlerà nella cabina di regia convocata dal premier Draghi per giovedì. L'incontro sarà un'occasione per valutare la curva dei contagi, il tasso di ospedalizzazione e la diffusione della variante Omicron in Italia. Eventuali nuove restrizioni non dovrebbero riguardare il weekend di Natale.