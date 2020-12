Covid, protestano i ristoratori di Napoli: barricate sul lungomare contro De Luca

Ansa

Si allarga il fronte dei ristoratori campani scesi in piazza contro la decisione del presidente De Luca di mantenere la Regione in fascia arancione, impedendo così l'apertura a pranzo da domenica del settore con servizio ai tavoli. I manifestanti, oltre un centinaio, hanno allestito barricate sul lungomare per bloccare il traffico dicendo che non si allontaneranno fino alla revoca del provvedimento.