Covid, tre Regioni verso misure più restrittive: Veneto, Emilia-Romagna e Friuli | De Luca: "Sulla Campania nulla da decidere"

Il governo escluderebbe al momente un lockdown nazionale, ma l' Istituto superiore di Sanità chiede che vengano disposte misure più restrittive in Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Campania. Dal canto loro le prime tre Regioni, per "scongiurare" la zona arancione , pensano al divieto di spostamento e a provvedimenti anti-assembramento . E Vincenzo De Luca ribadisce che "sulla collocazione di fascia della Campania non c'è nulla da decidere".

L'obiettivo del governo è insomma ormai chiaro: si va avanti con le gradazioni di colore e le chiusure mirate, sperando che i dati sul contagio inizino a calare per stabilizzare la situazione epidemiologica, ma anche quella politica. Dunque, lo spartito non cambia: resta la suddivisione in zone gialle, arancioni e rosse, con tanto di "benedizione" delle forze di maggioranza: dal M5s al Pd e Italia Viva. Ma proprio la gradazione di rischio resta uno dei temi più discussi nel dibattito pubblico, con le Regioni che cambiano lato dello scacchiere man mano che passano i giorni.



Resta in area gialla la Campania, nonostante la pressione si faccia sempre più forte. La decisione è nell'aria, ma non scritta nella pietra. E ha scatenato la reazione del governatore Vincenzo Del Luca: "Vedo che sugli organi di informazione si è creata un'attesa di decisioni riguardanti la Regione Campania. La collocazione di fascia della Campania è già stata decisa lunedì, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della Salute. Ho sollecitato io un'operazione trasparenza, pubblica e in tutte le direzioni, per eliminare ogni zona d'ombra, anche fittizia. Dunque non c'è più nulla da decidere e da attendere".

Le misure più restrittive e i territori "borderline" - La lente di Speranza e dell'esecutivo è però puntata anche su altri territori "borderline", come Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Anche se i tre governatori sarebbero intenzionati ad anticipare le mosse di Palazzo Chigi, studiando un'ordinanza comune per introdurre misure più restrittive rispetto a quelle stabilite per le zone gialle, per ridurre il rischio di assembramenti. L'idea nasce dalla necessità di contenere i dati dei contagi ed evitare così di scivolare in area arancione o, peggio ancora, rossa. Secondo fonti regionali, i tre presidenti si incontreranno mercoledì per chiudere il documento (che dovrebbe entrare in vigore venerdì), nel quale potrebbero essere inserite anche limitazioni agli spostamenti tra comuni o province.

Locatelli: "Prime dosi del vaccino forse a metà gennaio" - Da metà gennaio in poi "potranno essere disponibili le prime dosi del vaccino, che ragionevolmente saranno offerte prima agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine e alle fasce più fragili della popolazione". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, aggiungendo che "ci sono tutti i presupposti perché si veda il punto di svolta".