Covid, Palù: "Obbligo vaccinale non è tabù, auspicabile per alcuni"

Secondo Giorgio Palù, professore emerito di virologia all'Università di Padova, presidente dell'Aifa e membro del Cts, quello dell'obbligo vaccinale è un tabù da sfatare. "L'obbligo esiste già per alcune categorie professionali e lo decide la politica non il Cts, organo di consulenza - dice in un'intervista -. Sarebbe auspicabile almeno per i dipendenti della pubblica amministrazione e le forze dell'ordine".