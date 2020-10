Sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della cifra più alta dall'inizio della pandemia . Record anche per i tamponi effettuati: sono stati 162.932 in 24 ore. Ci sono stati altri 83 morti (quasi il doppio rispetto ai 43 decessi del giorno precedente). Continuano a salire i ricoveri (+326) e le terapie intensive (+47).

Nei reparti d'urgenza ci sono oggi in tutto 586 malati Covid mentre i ricoverati con sintomi sono in totale 5.796. Gli attualmente positivi in tutta Italia sono aumentati di 6.821 unità, arrivando a 99.266. I pazienti in isolamento domiciliare sono oggi 92.884, cioè 6.448 in più di mercoledì. I guariti e i dimessi sono 245.964, con un incremento di 1.899 persone.

Più di 2mila nuovi casi in Lombardia - La Lombardia è in testa alle Regioni più colpite, con 2.067 casi nelle ultime 24 ore.

Campania, oltre mille nuovi contagi - Sempre più grave la situazione in Campania, dove il numero delle persone positive nelle ultime 24 ore supera quota mille: siamo a 1.127 dopo gli 818 di mercoledì, per un totale di 13.780 casi. I sintomatici sono 72, gli asintomatici 1.055. Fino ad oggi il totale dei positivi è di 21.772 casi su un totale di 723.005 tamponi. Nove i decessi negli ultimi 5 giorni ma registrati solo ora, 317 i guariti. In terapia intensiva ci sono 66 malati Covid, negli altri reparti 762,