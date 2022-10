Covid, 31.760 nuovi casi su 205.738 tamponi e altri 94 decessi

Il tasso di positività si attesta al 15,4%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 94. Lo rende noto il ministero della Salute. Calano di 4 unità le terapie intensive , mentre sono 138 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 45.692.

Sono in calo gli attualmente positivi: 14.028 in meno nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi di coronavirus rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.475.187, mentre i decessi salgono a 178.940.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 54.697 dosi, di cui 48.541 quarte dosi.