Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore: "Mi tengo quello da medico, è più alto" | L'ospedale: "Se non lavora non paghiamo"

"Mi tengo lo stipendio da medico, è più alto", la motivazione che spiega la rinuncia di Crisanti al compenso da senatore. Ma l'ospedale precisa: "Se non lavora non lo paghiamo".



Meglio lo stipendio da medico che da senatore - Andrea Crisanti, il medico in prima linea nella lotta al Covid e ora prestato alla politica, ha fatto la sua scelta. "Ho deciso di mantenere la retribuzione che percepisco dall’Università di Padova, in qualità di direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia, - riporta Il Gazzettino. - Non potendo ovviamente cumulare due buste paga sono stato chiamato a scegliere tra quella da senatore e quella da specialista. Ho optato per quest’ultima, per motivi contributivi. Mi conviene, è un compenso più alto... me l'hanno consigliato in Senato, è legittimo, lo fanno già i magistrati".



Gli obiettivi politici del medico-senatore - "Mettere insieme" tutti gli eletti all'estero per lavorare uniti alla risoluzione dei problemi degli italiani all'estero. E' stato questo il primo obiettivo di Andrea Crisanti, microbiologo, appena eletto senatore nella ripartizione Europa per il Partito democratico, che rileva nei programmi dei suoi colleghi "molti punti in comune". "La prima cosa che voglio fare - aveva annunciato a caldo - è continuare a vedere persone anche per cercare di recepire ulteriori elementi sulle necessità e i problemi degli italiani all'estero. E subito dopo voglio cercare di mettere insieme tutti gli eletti all'estero, di ogni schieramento".



Quindi, "riunioni e consultazioni" tra i parlamentari di tutti partiti, che Crisanti ritiene possibili: "Non vedo particolari problemi di carattere politico. La maggior parte dei problemi sono di carattere amministrativo-strutturale. I programmi dei singoli eletti hanno molti punti in comune, sarebbe un peccato non sfruttare l'effettiva buona fede di tutti e cercare soluzioni comuni".

Per il senatore Pd, sul fronte più strettamente politico, tra i problemi più rilevanti c'è il rientro degli italiani dall'estero e soprattutto quello della rappresentatività, con ripartizioni, come quella europea, che elegge un solo senatore, lo stesso numero della ripartizione Africa, Asia, Australia, Antartide, che però ha un numero di aventi diritto al voto dieci volte inferiore.