Covid, nuovi casi +15% e ricoveri +9,8% | Gimbe: atteso un piano del governo

Contemporaneamente diminuiscono invece le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino: -11,9% in una settimana. In seguito alla "diffusa ripresa della circolazione del virus - dice il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - si attende al più presto dall'esecutivo un piano per la stagione invernale".

Contagi in decisa ripresa - Gli ultimi dati parlano di un deciso aumento dei contagi, che nella settimana tra l'11 e il 17 novembre crescono del 15% (208mila contro 108mila, una media di 20mila al giorno), pur compensato da un lieve calo di decessi, 533 (-2,9%). Gli attualmente positivi sono 452.895 contro i 418.554 di sette giorni fa e le persone in isolamento domiciliare sono 445.667 contro 411.995.

Cartabellotta: subito un piano del governo - "Anche se al momento è impossibile fare previsioni sugli scenari futuri, i dati confermano una diffusa ripresa della circolazione virale, peraltro sottostimata per il largo utilizzo diffuso di tamponi fai-da-te, di cui s'intravede già un impatto iniziale sui ricoveri in area medica e in terapia intensiva - dice Cartabellotta -. Al tempo stesso assistiamo a un calo delle somministrazioni delle quarte dosi per anziani e fragili. Con l'arrivo dei mesi freddi e la permanenza al chiuso, anche senza considerare l'eventuale emergenza di varianti in grado di scalzare Omicron5, la circolazione virale è destinata ad aumentare. E al momento, nonostante le recenti rassicurazioni del ministro Schillaci alla Camera, ad oggi tutte le azioni di discontinuità del governo Meloni sono andate nella direzione opposta a quella suggerita dalle autorità internazionali di salute pubblica: ovvero essere preparati e pronti per affrontare eventuali nuove ondate. Si attende pertanto al più presto dall'esecutivo il piano di preparedeness per la stagione invernale".

Ricoveri in crescita - Anche in ospedale la situazione peggiora, con i ricoveri che crescono sia nelle terapie intensive (+21,7%) sia nell'area medica (+9,8%). I posti leggo Covid occupati in area critica, dal minimo di 203 il 10 novembre, sono a 247 il 17 novembre.

Vaccinazioni in calo - Scendono intanto le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino. Al 18 novembre ne sono state somministrate 4.783.386, cioè 26.704 al giorno, in calo rispetto alle 30.319 della settimana precedente (-11,9%).