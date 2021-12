Covid, nel primo giorno vaccinati 15mila bambini tra 5 e 11 anni

Ultimo giorno di scuola in presenza prima di Natale per tutti gli studenti di Anzio, in provincia di Roma. Il sindaco Candido De Angelis ha firmato un'ordinanza che dispone la Dad dal 18 al 22 dicembre per le scuole di ogni ordine e grado "con l'obiettivo di ripartire in sicurezza lunedì 10 gennaio". Si tratta, aggiunge, "di una misura precauzionale per consentire" a studenti e professori "di trascorrere più serenamente le festività natalizie in famiglia".