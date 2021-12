Covid, 26.109 nuovi casi con 718.281 tamponi e altri 123 decessi

I numeri della pandemia

I guariti odierni sono 13.704. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 317.930, 12.277 in più rispetto a mercoledì. Il tasso di positività è al 3,6%, stabile rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 917 persone, 47 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri sono invece 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.338, cioè 29 in più rispetto a ieri.