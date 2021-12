Covid: incidenza in netto aumento a 241, cala l'Rt a 1,13

Secondo i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia del ministero della Salute e dell'Iss, l'incidenza settimanale è in aumento: 241 casi Covid per 100mila abitanti contro 176 della settimana scorsa. In lieve calo invece l' Rt medio , pari a 1,13 rispetto all'1,18 della settimana precedente, ma al di sopra della soglia epidemica. Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive (9,6%) e delle altre aree mediche (12,1%).

La situazione negli ospedali - Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 16 dicembre) contro l'8,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 dicembre) della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1% (rilevazione giornaliera ministero Salute al 16 dicembre) contro il 10,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 dicembre). La soglia di allerta è fissata al 10% per le intensive e al 15% per i reparti.

Forte aumento dei casi non associati a catene di trasmissione - È in forte aumento il numero di nuovi casi Covid non associati a catene di trasmissione (42.675 contro 37.278 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (31% contro 34% la scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (43% contro il 40%), mentre è stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (26%).

Una Regione a rischio alto - In Italia una Regione è classificata a rischio alto, 18 risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, tre sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Due Regioni sono classificate a rischio basso.

Liguria, Marche, Veneto e Trento verso la zona gialla - Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento sono destinate ad entrare in zona gialla da lunedì. In tutti e quattro questi territori infatti - secondo quanto si legge nel report Iss - sono stati superati i parametri di saturazione di terapie intensive e area medica. Per quanto riguarda l'incidenza la provincia di Bolzano resta in cima alla classifica italiana con 566 casi ogni 100mila abitanti, segue il Veneto a 498 poi il Friuli Venezia Giulia a 376 e la Liguria a 313. La Regione con il tasso di incidenza più basso è il Molise a 30,3 sotto i 100 pure Puglia 79,2 e Sardegna con 88,5.