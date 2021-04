Covid, riaperture: da lunedì a scuola 6,5 mln studenti: 8 su 10 | Vaccini, Moderna: in Italia oltre 4 milioni di dosi nel secondo trimestre

"Abbiamo un problema di varianti. E' possibile che dovremo rivaccinarci contro di loro. Anche per anni come avviene con l'influenza. Lo dice il direttore scientifico dell'Humanitas, Alberto Mantovani. Intanto le autorità statunitensi affermano che test non provano l'esistenza di alcun legame fra il vaccino Johnson & Johnson e l'insorgenza di trombosi. Infine "Moderna porterà in Italia oltre 4 milioni di dosi nel secondo trimestre". Lo promette Dan Staner, vicepresidente e responsabile per l'area Europa, Medio Oriente e Africa dell'azienda americana