Covid, 18.938 nuovi casi su 362.973 tamponi e altri 718 decessi

In Italia ci sono 18.938 nuovi casi di coronavirus a fronte di 362.973 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 17.221 su 362.162 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 718 decessi (contro i 487 di giovedì) per un totale da inizio pandemia che arriva a 113.579. I guariti sono 26.175 mentre in terapia intensiva restano ricoverati 3.603 pazienti.

Dal conteggio dei decessi di oggi, che ha raggiunto 718 casi, sono compresi 258 morti che la regione Sicilia ha accumulato nelle scorse settimane e che ha notificato oggi. Lo ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro commentando i dati di oggi. Il numero reale nelle ultime 24 ore è di 460.

I numeri della pandemia Sono 3.603 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 60 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 192 (ieri 259). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.146 persone, 705 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività odierno sale al 5,2% rispetto al 4,7% di giovedì. Dai dati emerge inoltre che è stato già vaccinato il 97% degli over 80.

In Lombardia forte calo dei ricoveri, 92 decessi Con 56.476 tamponi effettuati sono 3.289 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 5.8% (ieri 4.6%). Sono in calo invece i ricoverati sia in terapia intensiva (-2, 828) sia soprattutto negli altri reparti (-249, 6.252). I decessi sono 92 per un totale complessivo di 31.595 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 881 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 310 a Milano città, 512 a Brescia, 319 a Varese, 257 a Monza e Brianza, 241 a Bergamo, 228 a Pavia, 213 a Como, 155 a Mantova, 116 a Lecco, 109 a Cremona, 108 a Sondrio e 66 a Lodi.