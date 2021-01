Covid, Miozzo (Cts): "Troppa improvvisazione, usiamo volontari e soldati per i vaccini"

Lo Stato dell'Australia Occidentale ha imposto un lockdown di cinque giorni nella capitale Perth, nella regione di Peel e nel sud-ovest del territorio. La decisione è stata presa nel timore che un dipendente di un hotel adibito alle quarantene risultato positivo al tampone anti-Covid possa avere contratto la variante inglese del coronavirus. Il lockdown comincerà alle 18 (le 11 in Italia) e sarà "totale", ovvero i residenti potranno uscire di casa solo per fare la spesa, per ragioni mediche e per poche altre eccezioni come per fare attività fisica ma solo nel loro quartiere.