Covid, da Nord a Sud sabato sera di folla nei centri storici e nelle vie dello shopping

Un sabato pomeriggio (e sera) da "liberi tutti" in alcune città d'Italia. A Milano , nonostante la Lombardia abbia ancora le limitazioni della zona arancione, sono segnalati assembramenti alla Darsena sui Navigli. A Roma folla in via del Corso. A Napoli , dove c'è già la zona gialla, migliaia di persone hanno affollato le vie dello shopping. Nella zona dei "baretti" di Chiaia, centinaia di giovani - spesso senza mascherina - si sono incontrati davanti ai locali.

"Live, via Bisignano 17:30 sabato 30 gennaio 2021. Non stupiamoci però se poi saremo costretti a nuove misure restrittive per la salvaguardia della salute pubblica. Eh no! Quelli che fuori un bar mangiano e bevono, ovviamente, senza la mascherina non si possono paragonare a quanti fanno la fila all’ufficio postale o sono in strada a guardare le vetrine. La discriminante? Primo, la mascherina, secondo la necessità (per chi vuole socializzare fuori un bar) di assembrarsi per definizione", si legge sulla pagina Facebook "Comitato Chiaia Viva e Vivibile", che ha postato un video della folla a Napoli.