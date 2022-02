Covid, ministero Salute: calo di mortalità in tutta Italia

Valori mortalità in calo nell'ultima settimana

L'andamento della mortalità giornaliera e settimanale per le 48 città incluse nel Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera evidenzia nell'ultima settimana una mortalità in calo o in linea con la settimana precedente in tutti i centri. La mortalità mostra in gran parte delle città valori in calo rispetto alla settimana precedente in linea con l'atteso a eccezione di alcune classi di età dove si registra ancora un eccesso: a Torino tutte le fasce a eccezione di quella 75-84 anni; a Genova 75-84 anni; a Roma 75-84 e 85; a Napoli 0-64 anni; a Palermo 65-74 anni.