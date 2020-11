 Covid, Massimo Galli: "Natale non può essere come Ferragosto" 

"Natale non può essere come Ferragosto". Il professore del Sacco di Milano, Massimo Galli, interviene a "Mattino Cinque" per parlare dell'efficacia delle misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus e dei comportamenti da adottarein vista delle prossime feste natalizie: "Sarebbe meglio passarle su Skype - dice - ci ritroviamo in questa situazione terribile per colpa di un Ferragosto sciagurato".

Per Galli il Natale dovrebbe essere vissuto in forma virtuale: "Se vogliamo uscirne per Pasqua - spiega - i regali dovrebbero essere acquistati esclusivamente su Internet, il cenone dovrebbe avvenire in gruppi ristretti magari collegandosi in videochiamata. Dobbiamo aver pazienza, tutelare gli anziani e farci gli auguri il più possibile a distanza".