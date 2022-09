Covid, mascherine sui mezzi pubblici fino al 30 settembre | Quarantena ridotta da 7 a 5 giorni

Le mascherine Ffp2 restano obbligatorie fino al 30 settembre su navi e traghetti per trasporto interregionale, treni per trasporto interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus con collegamenti tra più di due Regioni, trasporto pubblico locale e trasporto scolastico per studenti della scuola primaria e secondaria.

Quarantena ridotta -

Per i casi di Covid che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5, anziché gli attuali 7, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento. Lo ha stabilito sempre la circolare del ministero della Salute in relazione alla modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di Covid. In caso di positività persistente "si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo (e non più 21), a prescindere dall'effettuazione del test".